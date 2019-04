La Spezia - Proseguono serrate da questa mattina le ricerche di Serena Spadaccini, 45 anni, che alle 11.30 di oggi si è allontanata dalla zona di Via Rattazzi. A seguito della sua sparizione è stata fatta denuncia ai carabinieri e successivamente è stato diffuso un appello anche sui social network per ritrovarla. "Se qualcuno la vedesse - si legge nel post diffuso sui social - è pregato di contattare le forze dell'ordine o chiamare il 347 7371945".

Un appello per trovare Serena scomparsa in Via Rattazzi

