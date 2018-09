La Spezia - Un altro incidente stradale questa mattina ha interessato Viale Italia. Erano le 10.25 circa quando uno scooterista, di 37 anni, è entrato in collisione con un'automobile mentre proseguiva in direzione Migliarina. Le dinamiche sono in fase di accertamento da parte della Polizia municipale anche se parrebbe che i due mezzi si siano scontrati frontalmente mentre l'auto svoltava a destra. Il centauro è rimasto ferito ed è accompagnato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, non è in pericolo di vita.

REDAZIONE

28/09/2018 13:23:16