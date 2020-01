La Spezia - Oggi penultimo giorno di questo assolato intervallo di inizio inverno: e già, le previsioni dicono che da martedì, pur senza esagerare, sarà da prendere l'ombrello. Il programma odierno dice sole poco o niente disturbato dalle nuvole e temperature fino ai 14 gradi abbondanti nel corso del pomeriggio. Programma simile domani per lo Spezzino eccezion fatta per qualche velatura in più, preludio alla pioggerella che scatterà a metà settimana.

