Ultima settimana d'inverno fuori stagione poi esplode il caldo

La Spezia - La pioggia non è beffardamente esclusiva del weekend. No, in questo maggio praticamente buttato, le precipitazioni scomodano anche i giorni feriali e dovremo ancora averci a che fare nei prossimi giorni visto che le rischiarate vere e proprie saranno realtà soltanto dalla prossima settimana. Quando le temperature schizzeranno in alto di 6-7° raggiungendo in un sol botto la media stagionale. Oggi e nei prossimi giorni sarà ancora necessario tenersi vicino l'ombrello e continuare a vestire a strati. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, da domenica la musica dovrebbe cambiare.



20/05/2019 09:48:45