Ubriaco e molesto, minaccia tutti e danneggia auto con due occupanti

La Spezia - Prima le urla e gli strepiti, poi ha iniziato a colpire alcune auto in sosta. Infine ha rivolto la sua furia immotivata contro un'Alfa 159 su cui viaggiavano due persone, che di punto in bianco si sono trovate in balia dell'energumeno. Neanche gli steward che devono controllare il rispetto del distanziamento hanno potuto placare un 26enne di origine albanese che ieri pomeriggio ha dato in escandescenze tra Via del Prione e Piazza Ramiro Ginocchio. Dopo aver aggredito e minacciato chiunque gli si parasse di fronte, il giovane è stato infine bloccato dall'arrivo degli agenti della Polizia Locale.

Fermato e condotto al comando di via Lamarmora, il 26enne non ha smesso di creare problemi, continuando a tenere un atteggiamento violento. Ci hanno infine pensato i volontari del 118 a sedarlo, consentendo agli agenti di continuare le procedure d'identificazione. Sfociate in una denuncia per il reato di danneggiamento aggravato, avendo l'Alfa 159 subito rilevanti danni, e per il reato di minacce. Inoltre è stato multato per ubriachezza molesta, visto che tra le cause del pomeriggio insensato c'erano i fumi dell'alcol.

20/12/2020 11:41:51