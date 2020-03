- "Sto per firmare il provvedimento 'Iorestoacasa'. Non ci saranno più zone rosse e zone non rosse, ma l'Italia intera diventerà una zona protetta. Su tutto il territorio nazionale saranno vietati gli spostamenti da casa a meno che non siano motivati da comprovate ragioni di lavoro, motivi di salute o necessità urgenti. Vieteremo anche, per i locali aperti al pubblico, gli assembramenti all'aperto". Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa tenutasi poco fa. Entrano in vigore per l'intero Paese delle norme inserite nell' ultimo Dpcm e valide per la zona arancione. Attività didattica in scuole e università sospesa fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe. Stop confermato del campionato di calcio. Vietate le attività sportive nelle palestre. Le nuove misure stasera entreranno nella Gazzetta ufficiale e saranno in vigore da domattina.