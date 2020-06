Turista positivo scende alla Spezia: fermato, compagni di vagone isolati

La Spezia - Appena scesi dal treno alla Spezia Centrale due turisti messicani sono stati rintracciati dagli agenti della Polfer. Uno di loro, su segnalazione dell'ambasciata italiana, risultava positivo asintomatico al Covid-19. Così la macchina delle procedure per il contenimento del virus - per cui si teme anche il contagio "di ritorno" ora che le frontiere sono state riaperte - ha individuato i due stranieri, che soggiornavano da qualche giorno a Roma e programmavano di visitare la provincia spezzina nei prossimi giorni.

Erano a bordo dell'intercity Salerno-Torino che ferma alla Spezia poco dopo le 14. A lanciare l'allarme il personale Trenitalia, che ha appurato come i due fossero scesi alla prima fermata ligure. Saranno ora messi in isolamento e nuovamente testati. La carrozza nella quale erano seduti sarà sanificata e tutti i loro compagni di viaggio dovranno essere tenuti sotto osservazione e testati a loro volta. In isolamento anche i dipendenti Trenitalia.

REDAZIONE

18/06/2020 12:15:32