La Spezia - Una giovane turista è rimasta bloccata nel bagno pubblico di Viale Amendola. Per liberarla sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'episodio risale alle 19.30 circa con i pompieri partiti a tutto gas dal comando di Valdellora. Tanta paura per la donna che però è stata liberata senza troppe difficoltà. (foto: repertorio)

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK