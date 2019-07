La Spezia - E' stato trovato il cadavere del velista disperso nelle acque del lago di Garda da domenica pomeriggio. Lo riporta Ansa. Si tratta di Claudio Valle, 65 anni spezzino, caduto dalla barca vela a Moniga, nel Bresciano, mentre trasportava una coppia di non vedenti nell'ambito di un progetto senza barriere per il mondo della disabilità che lui stesso aveva ideato. Probabilmente l'uomo, velista e nuotatore esperto, è stato sorpreso da un malore ed è caduto in acqua in una zona dove il lago raggiunge i cento metri di profondità. (foto: repertorio)

