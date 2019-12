Tre etti di cocaina purissima in auto, arrestati due spezzini

La Spezia - Viaggiavano con una confezione di cocaina sotto uno dei sedili della vettura. E' saltato fuori ad una perquisizione operata dagli agenti della Polizia stradale di Lucca, che ieri sera ha avvicinato due spezzini in transito lungo l'autostrada A12 all'altezza dell'area di servizio Versilia Ovest. I movimenti dei due, un 44enne di origine irachena ed un 60enne, avevano destato l'attenzione dei poliziotti, ulteriormente insospettiti dalle risposte balbettanti dei due sulla loro destinazione. Scoperta la droga, sono finiti in manette e la loro Opel Agila sequestrata insieme a tre telefoni cellulari.

