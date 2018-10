La Spezia - Tre occupazioni abusive degli alloggi Arte alla Spezia e questa mattina è scattato il primo sequestro preventivo. A intervenire, nell'Umbertino, è stata la Polizia municipale ad affiggere i sigilli come stabilito dalla Procura della Spezia. L'appartamento occupato, da una famiglia con un minore a carico che ha già trovato un'altra sistemazione da altri congiunti, verrà affidato al legittimo proprietario dopo essere stato definitivamente liberato.



Sono tre dunque gli appartamenti dove il Corpo di Polizia municipale e i carabinieri sono già intervenuti, i primi di luglio, dopo le numerose segnalazione giunte dai residenti. Gli occupanti, in particolare di Via Venezia, sono stati denunciati per invasione arbitraria di pubblico edificio e per questo anche Arte ha presentato querela.

Così questa mattina la Polizia municipale ha dato esecuzione al sequestro preventivo a seguito anche di un percorso con i Servizi sociali perché all'interno della famiglia allontanata, che non ha posto resistenza, è presente anche un minore. Dopo l'intervento di questa mattina, nei prossimi giorni, seguiranno gli altri due sequestri.



A margine degli interventi l'assessore alla sicurezza e Polizia municipale Gianmarco Medusei ha dichiarato: "Esprimo il compiacimento mio e dell’Amministrazione comunale per l'operazione portata a termine dalla Polizia locale nell’Umbertino, su mandato dell’Autorità giudiziaria, con la quale un appartamento abusivamente occupato, è stato riconsegnato ad Arte. La tutela della legalità,anche in questo ambito sociale, è fondamentale e particolarmente significativa in un quartiere dove le tensioni sociali possono facilmente acuirsi. Un bell’esempio di collaborazione tra forze di Polizia locale e cittadini del quartiere che hanno segnalato l'illecito favorendo l'intervento dei nostri agenti".



C.ALF

08/10/2018 13:35:36