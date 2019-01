Travolto dal suo furgone, incidente stradale in Via Sarzana

La Spezia - Il mezzo in panne ha travolto il suo conducente e colpito un'altra auto. E' finito in ospedale un uomo di 67 anni che ieri sera, dopo le 19, è rimasto coinvolto in un incidente stradale assieme ad un'altra giovane di 31 anni che si trovava alla guida della sua Alfa Romeo.

Il fatto è accaduto tra Via Sarzana e Via del Canaletto. Il 67enne si è accorto che il suo furgone aveva qualche problema quindi ha accostato per fermarsi e segnalare il mezzo in panne, come prevede il codice della strada. Ha lasciato lo sportello aperto e siccome il tratto ha una leggera pendenza il camioncino ha cominciato ad arretrare.

Sfortuna ha voluto che il conducente fosse dietro ed è stato investito proprio dal furgone che nel retrocedere ha preso in pieno anche l'auto della 31enne. Quest'ultima ha tentato, invano, di schivare l'altro mezzo senza successo. Lei è rimasta illese mentre il 67enne ha riportato numerose contusioni venendo poi trasportato in ospedale con un'autoambulanza.



Inevitabili i disagi al traffico gestiti dalla Polizia municipale con la Squadra territoriale e l'Infortunistica che ha ricostruito l'episodio. Al termine degli interventi è arrivato anche il carro attrezzi per portare via il furgone.

C.ALF

04/01/2019 14:55:49