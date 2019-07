La Spezia - Notte di controlli per la Polizia Municipale spezzina che ha emesso otto verbali da mille euro ciascuno per violazioni all'ordinanza antialcol del sindaco Peracchini. Il provvedimento in vigore da martedì scorso infatti vieta per tutte il mese di luglio, dopo le ore 21, la vendita per asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro nel Quartiere Umbertino e nel centro sino a Via Crispi.



La Polizia municipale ha organizzato nella serata di ieri, d'intesa con l'assessore alla Sicurezza del comune Gianmarco Medusei, un servizio straordinario con personale in borghese al fine di contrastare comportamenti trasgressivi dell'ordine del Sindaco mirato ad evitare la diffusione dell'alcool in aree urbane interessate a fenomeni di mala movida e a comportamenti violenti ed illeciti.



Gli agenti del Comando di Via Lamarmora hanno pizzicato otto gestori di market etnici, tutti di nazionalità bengalese e regolari sul territorio nazionale, che dopo le ore 21.00 hanno venduto a clienti bottiglie di birra in contrasto al divieto .

Semplice la tecnica investigativa utilizzata. Appostati nelle adiacenze del negozio hanno atteso uscire i clienti che hanno identificato fotografando scontrino e bottiglie acquistate, dopodiché hanno ispezionato i market identificandone i gestori cui è stato notificato il verbale di contestazione di mille euro come previsto.



In particolare, sei dei market etnici sanzionati risultano insistenti nel Quartiere umbertino tra Piazza Garibaldi e P.za Brin, mentre due locali hanno sede nel centro storico in prossimità dell'area interessata alla movida giovanile. Nell'ambito dei controlli sono stati identificati anche alcuni minori che uscivano da tali esercizi commerciali peraltro senza detenere bevande alcoliche e in contenitori di vetro. Anche per tale aspetto relativo alla illecita vendita di alcol ai minori i controlli proseguiranno nei prossimi giorni.



REDAZIONE

06/07/2019 11:20:50