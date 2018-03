La Spezia - Ha visto il cassone del camion arrivare verso di lei e si è buttata a terra salvandosi la vita. Il suo scooter invece è stato schiacciato dal mezzo pesante. La protagonista della vicenda è una 50enne spezzina rimasta coinvolta in un incidente stradale alle 15 circa vicino al cartello "Sarbia".



Un mezzo pesante era in manovra quando si è trovato costretto a fare marcia indietro e fatalità in quel momento la donna stava arrivando in sella al suo scooter. Percepito il pericolo immediato si è buttata a terra, mentre il due ruote è finito sotto il camion. Il motociclo è andato distrutto, la donna si è procurata diverse escoriazioni ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

C.ALF

21/03/2018 20:00:41