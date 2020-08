Tragedia in Val di Vara. Trovato morto il deltaplanista scomparso

La Spezia - Tragico epilogo sulla vicenda del deltaplanista scomparso ieri in Val di Vara. L'uomo, 58 anni originario di Pignone, non ce l'ha fatta. Il suo corpo è stato rinvenuto questa sera poco dopo le 18 dai droni dei Vigili del fuoco in una zona molto impervia, in località Due canali sotto al monte Bardellone a Casale di Pignone.

Non sarebbe da escludere che , con il suo mezzo a motore, sia precipitato forse a causa di un malore. Ma solo accurate indagini potranno fare luce su quanto accaduto. Il 58enne, esperto deltaplanista, è stato ritrovato assieme al velivolo bianco e arancione, con il quale si era allontanato ieri mattina da Borghetto Vara.

La prima a dare l'allarme, quando non lo ha visto tornare a casa, è stata la moglie. Da quel momento in poi si sono mobilitati Vigili del fuoco, Carabinieri, i droni, l'elicottero della Guardia costiera e decine di volontari di quelle zone nella speranza di trovare il 58enne vivo.

Proprio nel primo pomeriggio di oggi le ricerche erano state estese anche nella zona di Montedivalli, perché tra gli itinerari più frequentati dall'uomo ce n'era uno dedicato alla vicina Toscana.

Data l’impervietà della zona, difficilmente raggiungibile a piedi in tempi brevi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 121 del reparto volo Vigili del Fuoco di Genova

Sul posto sono stati verricellati gli elisoccorittori con medico e infermiere del 118 di equipaggio. Il medico ha constatato il decesso della persona che, dopo il nulla osta del magistrato, è stata verricellata a bordo di Drago per il successivo trasporto presso l’ospedale della Spezia.

C.ALF

24/08/2020 19:20:46