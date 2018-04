La Spezia - Una mattinata campale, l'ennesima. C'è voglia d'estate, di giorni liberi, di mare e di bel tempo dopo un inverno complicato e lunghissimo. Ed evidentemente questa è un'esigenza che si vede ad occhio nudo anche alla Spezia, letteralmente presa d'assalto da turisti e viaggiatori, italiani ma anche stranieri. Se le Cinque Terre fanno come sempre il pieno di affluenza, con vendite record di Cinque Terre Card, sentieri stralcolmi e una ferrovia che somiglia sempre più ad una metropolitana di una capitale asiatica, anche via mare gli accessi, soprattutto a Riomaggiore e Monterosso, sono particolarmente intensi.



Decisamente più complicato muoversi con l'automobile nelle direttrici di Porto Venere e Lerici, ancora non servite dalle imbarcazioni del Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre - Golfo dei Poeti che inizieranno ad esercitare il servizio di trasporto per la Palmaria e il resto del Golfo soltanto ad inizio giugno. Chi viene, insomma, lo fa essenzialmente in auto o, nel caso delle gite organizzate, con i pullman gran turismo. Ma in situazioni eccezionali, con un lungo ponte nel mezzo e una stabilità meteorologica che soltanto da stasera dovrebbe saltare, diventa tutto più difficile, ai limiti del praticabile. E se Viale Italia non basta, le auto si infilano ovunque, come accaduto questa mattina in Via Chiodo e via Don Minzoni, letteralmente bloccata da colonne d'auto: peccato che, come prevede il regolamento comunale, soltanto i residenti di quella zona dovrebbero utilizzare quella strada (e i relativi parcheggi), interdetta anche alla maggior parte degli spezzini, abitanti in altre zone.



Ad un primo sguardo, e sono tanti i lettori che ci hanno scritto questa mattina per metterci al corrente di quanto avevano visto coi loro occhi, gran parte di quelle auto transitate da Via Chiodo non erano condotte da residenti in città, anche perché gli spezzini dovrebbero conoscere le limitazioni. La Polizia Municipale è poi intervenuta per cercare di gestire i flussi, in presenza di un complessivo raddoppio del traffico turistico.

F.L.

30/04/2018 13:43:31