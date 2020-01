La Spezia - I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di La Spezia e di Genova, unitamente all’Agenzia delle Dogane, hanno scoperto un traffico internazionale di cocaina, nel porto della Spezia. È stato così sequestrato in ingente un quantitativo di sostanza stupefacente di droga. I dettagli dell’operazione antidroga saranno resi noti nelle prossime ore. Notizia in aggiornamento

