La Spezia - Una timida rimonta anticiclonica garantisce il ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato. Prevediamo su tutta la regione cielo sereno, a tratti offuscato da deboli velature dovute al passaggio di nubi alte e sottili; qualche addensamento in serata sul centro-Levante. Umidità su valori medio-bassi. Mare molto mosso per onda di libeccio, in particolare sulla Riviera Spezzina. Nelle prime ore del mattino venti da Nord con rinforzi fino a 50-60km/h e raffiche sui crinali del Levante in calo. (fonte Arpal)

