La Spezia - Ieri pomeriggio sull’autostrada A14, in provincia di Bari, durante una attività di trasporto verso la sede di Parma, un’autocolonna composta da personale della Brigata Marina San Marco ha prestato soccorso a una pattuglia della Polizia stradale travolta da un tir mentre soccorreva, a sua volta, un autista in panne fermo al margine della carreggiata. I fucilieri di Marina, nel vedere la pattuglia sinistrata, si sono prontamente fermati per allertare i soccorritori, prestare i primi soccorsi ai poliziotti rimasti feriti e garantire la viabilità stradale in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Nel vedere il personale militare, i poliziotti feriti hanno dato loro in custodia le loro armi che, successivamente, sono state riconsegnate a personale della Polizia sopraggiunto sul luogo dell’incidente. Dopo aver atteso il ristabilirsi della situazione l’autocolonna del personale della brigata ha ripreso il suo viaggio verso la località emiliana.

