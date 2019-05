La Spezia - Intervento della Guardia Costiera della Spezia nel corso della mattinata in ambito portuale. Ad allertare la sala operativa del Comando di Largo Fiorillo, una chiamata dei Vigili del Fuoco che informava di un incidente stradale cittadino in Piazza Matteotti, nel quale era rimasto coinvolto un tir, con conseguente sversamento di gasolio da un serbatoio, poi riversatosi in un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche collegato con il mare.



Immediato l’intervento del personale della Guardia Costiera e del nucleo operativo portuale.

Sul posto anche personale dell’Arpal per le verifiche del caso. Informata l’Autorità di Sistema Portuale per l’intervento della ditta Sepor che ha operato con un mezzo, disponendo delle panne galleggianti di contenimento e assorbenti in corrispondenza dello sbocco a mare interessato, individuato presso la Calata Paita. Alcune lievi tracce di iridescenza sono defluite in mare che venivano comunque contenute tempestivamente grazie alle sinergica attività svolta tra Capitaneria di Porto, Arpal e Autorità di sistema Portuale. La situazione è al momento sotto controllo ed i monitoraggi dell’area continueranno nei prossimi giorni.

11/05/2019 16:39:10