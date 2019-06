La Spezia - Ha lottato a lungo e con grande tenacia ma non ce l'ha fatta Gianluca Cristofoli, mancato nelle scorse ore a soli 46 anni. Lui e la sua famiglia avevano fatto quasi più del possibile per provare a sconfiggere la malattia che invece l'ha strappato prematuramente all'affetto dei suoi cari. Un cordoglio espresso oggi anche da tantissimi tifosi dello Spezia con i quali Gianluca aveva condiviso sui gradoni della Curva Ferrovia gioie e dolori per le sorti della squadra della città. Sempre presente in casa e in trasferta fino a quando gli è stato possibile, era infatti diventato un volto familiare anche per quanti non lo conoscevano direttamente ma erano abituati a notare la sua stazza e i colori della squadra del cuore sempre addosso.

B. M.

18/06/2019 17:15:21