- Voleva piantare marijuana nel terreno di proprietà della famiglia di un adolescente di sua conoscenza, ma quando i genitori si sono opposti ha tentato di estorcergli seimila euro. Per questa ragione un 18 nei giorni scorsi è finito in manette nel Quartiere Umbertino, di fronte a numerosi testimoni. Dietro l'operazione, un'indagine lampo dei Carabinieri della Spezia. La convalida dell'arresto, a seguito dell'interrogatorio davanti al Gip, è arrivata ieri.Tutto è cominciato quando il 18enne ha proposto all'adolescente di piantare qualche piantina di marijuana. L'affare sembrava fatto, ma ad opporsi sono stati i genitori del minore. Quando l'accordo è sfumato, il 18enne si è mostrato molto aggressivo e ha detto all'amico che gli doveva consegnare seimila euro. La famiglia non aveva la minima intenzione di finire nella rete del ricatto ed è piombata in caserma dai carabinieri della Spezia denunciando il tentativo di estorsione.Non ricevendo ancora i soldi il maggiorenne ha cominciato a chiamare ripetutamente il conoscente proprio mentre questi si trovava dai carabinieri. A quel punto gli uomini dell'Arma sono partiti verso l'Umbertino trovando il giovane e arrestandolo. Dopo alcune notti in carcere, ieri si è tenuto l'interrogatorio di garanzia che ha convalidato l'arresto.Il 18enne era già noto agli uffici anche per la vicenda legata alla tragica morte dell'architetto Giuseppe Stefano Di Negro, verificatasi a Sarzana nell'ottobre 2017. Il giovane infatti in compagnia un amico aveva alterato la scena impossessandosi della pistola e del portafoglio dello stimato professionista sarzanese. Un gesto che per 48 ore aveva sviato totalmente le indagini degli Inquirenti tenendo tutta la città con il fiato sospeso.