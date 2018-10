La Spezia - Il temporale abbattutosi sulla provincia spezzina ha lasciato qualche strascico. Innanzitutto non sono passati gli addensamenti, che hanno salutato l'inizio di ottobre. E così il decimo mese dell'anno parte con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sulle coste sarà di 21°C, la minima di 14.6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Le condizioni di incertezza proseguiranno anche nella giornata di domani ma da mercoledì i cieli saranno nuovamente sereni con aumento delle massime anche di 3-4 gradi.

