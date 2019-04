La Spezia - Erano le 14.00 di oggi pomeriggio quando un suv e un autobus di linea sono entrati in collisione in Viale Garibaldi, all'incrocio con Corso Cavour. Non si segnalerebbero particolari conseguenze per gli occupanti dei mezzi. Rallentamenti significativi per il traffico cittadini.

REDAZIONE

09/04/2019 14:26:03