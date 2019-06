La Spezia - E' stato colto da un malore improvviso mentre stava costruendo un muretto a secco. Non ce l'ha fatta Davide Rossi, operaio spezzino di 38 anni, spirato nel pomeriggio mentre era al lavoro, nei pressi di un'abitazione privata sul sentiero che da Tellaro conduce a Montemarcello Magra. Il giovane era in compagnia dei colleghi che appena si sono accorti della situazione critica si sono prodigati per prestargli le prime cure avvertendo immediatamente i soccorsi.

Le disperate manovre rianimatorie anche da parte dei soccorritori che hanno raggiunto la zona, peraltro molto impervia, non hanno impedito di strappare Davide alla morte. Sul posto sono intervenuti anche la Psal e i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. In serata la salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco.



Davide Rossi era cresciuto in Piazza Brin, nel cuore dell'Umbertino, e dopo aver navigato per qualche anno era tornato sulla terra ferma. Amava profondamente la compagna Erika, originaria di Campiglia, e il figlioletto Pietro coi quali si era stabilito a nel paese sulle alture spezzine. In breve tempo, insieme a sua famiglia era entrato nel cuore di tutti.

Davide amava anche la natura, l'agricoltura e si impegnava nel mantenimento delle bellezze del borgo.Tra le sue passioni più forti anche quella per lo Spezia calcio che fino a qualche tempo fa seguiva assiduamente.

In molti lo ricordano come una persona di cuore, simpatica, sempre con il sorriso e con una parola buona per tutti.

C.ALF

24/06/2019 20:04:35