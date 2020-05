Spezzini promossi nella prima serata di movida: nessuna sanzione a locali e avventori

La Spezia - Poco o nulla da segnalare al termine dei servizi di controllo straordinario del territorio sul rispetto delle misure antiassembramento volte al contenimento del Covid-19 svolti ieri sera da parte della Polizia di Stati.

Gli equipaggi della Squadra volante, insieme al personale della Squadra amministrativa e ad alcune pattuglie del Reparto prevenzione crimine della Liguria, al comando del dirigente dell’Upgsp, il commissario capo Mulas, si sono diretti nelle zone centrali della città a più alto concentramento di persone a piedi per verificare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm e nell'ultima ordinanza del presidente della Regione.



Massima attenzione è stata rivolta alla prevenzione degli assembramenti che, in un’ottica più di accompagnamento che di repressione, costituiscono una delle attuali priorità da garantire sul territorio.

Gli agenti hanno pattugliato in auto e a piedi soprattutto il quartiere Umbertino, segnatamente Piazza Brin e Via Firenze, dove si era riscontrata la presenza di alcune decine di soggetti che, sebbene indossassero mascherine e rispettassero la distanza interpersonale, stavano creando un piccolo assembramento, motivo per il quale sono stati invitati ad allontanarsi.

Nel complesso sono state identificate 45 persone (delle quali 9 con precedenti penali o di polizia) tra cui 29 stranieri.

Tre cittadini del Bangladesh, in evidente stato di ebrezza e che, all’altezza dell’ospedale mostravano un atteggiamento ostile e a rischio anche per la cittadinanza, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento.



Nel corso del servizio sono stati effettuati anche controlli amministrativi ad esercizi commerciali e circoli del centro città per sensibilizzare i gestori e gli avventori al rispetto sulle norme contro l’epidemia in atto, riscontrando il tendenziale rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti e una grande attenzione di titolari e gestori.

Anche i controlli della sezione di Polizia stradale della Spezia continuano serrati sulla rete autostradale ed extraurbana, nel pomeriggio di ieri infatti è stata denunciata in stato di libertà una persona che si è resa responsabile di guida in stato di ebbrezza: un sessantenne ungherese che alla guida di una Opel Calibra nel comune Calice al Cornoviglio, che ha provocato un incidente stradale con feriti, trovato con tasso alcolemico di 1,19 e 1,28 g/l alla seconda misurazione.

Redazione

23/05/2020 11:31:45