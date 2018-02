La Spezia - A conclusione di una breve indagine avviata a seguito di alcuni furti in danno di negozi del centro cittadino, dopo aver visionato i filmati di numerosi impianti di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione di Mazzetta hanno riconosciuto e denunciato, un tunisino 32enne senza fissa dimora.



L’uomo è stato individuato come il responsabile del furto di denaro e generi alimentari ai danni di due esercizi commerciali spezzini. In un caso l’uomo si era impossessato pezzi di parmigiano, in un altro, dopo aver forzato la serranda, si è introdotto in una macelleria, servendosi al banco oltre che alla cassa. Ulteriori indagini sono in corso, al fine di accertare la responsabilità dell’uomo in merito ad alcuni altri furti verificatisi in negozi di generi alimentari cittadini.





24/02/2018 14:25:43