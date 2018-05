La Spezia - Mancava da casa da almeno sei giorni ed è stato ritrovato dagli agenti dei commissariato di Polizia di Sarzana. Ad essere sparito nel nulla è un 38enne di Niscemi che nei giorni scorsi aveva fatto perdere le sue tracce. L'uomo viveva con il padre e il pomeriggio del 5 maggio scorso è uscito di casa senza fare ritorno. Nella giornata di ieri poi i poliziotti hanno notato una persona in stato confusionale che girava per Via XXV Aprile. La famiglia è stata avvertita ed è giunta dalla Sicilia mentre l'uomo è stato affidato a cure sanitarie specifiche.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK