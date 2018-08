La Spezia - Una sparatoria ha scosso la tranquillità del quartiere del Canaletto. Un cittadino albanese è piantonato in ospedale dai carabinieri dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle gambe. Il responsabile dopo aver sparato si è dato alla fuga ed è stato rintracciato dai carabinieri poco prima della 23. L'episodio risale alle 20 di questa sera e si è consumato davanti a un bar di Via Giulio della Torre. Sui fatti indagano i carabinieri hanno setacciato strada e cunette alla ricerca di indizi. All'origine dell'episodio una lite sfociata nel sangue. L'area è stata transennata e inibita al traffico.

