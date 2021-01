Spaccio in Via dei Vicci, pusher aggredisce agenti della Municipale

La Spezia - Spacciatori sotto casa e decine di segnalazioni da parte dei cittadini hanno portato all'arresto di un pusher, che però ha venduto cara la pelle ferendo un agente della Polizia municipale che guarirà entro sette giorni.

Tutto è cominciato ieri pomeriggio quando gli uomini della Locale erano impegnati in un controllo mirato, nella zona del ponte della Scorza.

Gli agenti, in borghese, hanno individuato con fare sospetto un uomo in Via dei Vicci. Quando ha capito di essere in trappola dava alla fuga tentando anche di disfarsi di alcuni involucri.

In un attimo è stato fermato ma lui ha reagito con estrema violenza sino a quando non veniva definitivamente fermato e bloccato. Ad essere fermato è un marocchino di anni 28 aveva con sé una decina di dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 500 euro in banconote di piccolo taglio.

A seguito dell'episodio un agente ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Il 28enne è stato tratto in arresto e denunciato per irregolarità sul territorio italiano, detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e questa mattina giudicato per direttissima.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza svoltasi stamani presso il tribunale della Spezia il giudice ha convalidato l'arresto effettuato dagli Agenti sottoponendo l'uomo alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia della Spezia. L'avvocato difensore dell'uomo ha chiesto i termini a difesa rinviando il giudizio al 4 febbraio.





REDAZIONE

26/01/2021 15:28:16