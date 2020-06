Spaccata in Via Prione, responsabile denunciato

La Spezia - E' stato identificato, dalla Squadra Mobile della Spezia l’autore della “spaccata” consumata la notte di sabato scorso, 20 giugno, via Del Prione, in danno di un negozio di preziosi di una famosa catena internazionale.

L’autore del reato, dopo aver tentato di infrangere una delle vetrine, riusciva a praticarvi un foro, dal quale si impossessava di alcuni preziosi, per un valore di oltre mille euro.

Durante il sopralluogo la Polizia Scientifica ha repertato tracce ematiche, riconducibili a ferite riportate dall’autore del fatto durante la rottura dei cristalli.

L'uomo è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale e di quelle cittadine così è stato possibile ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Per raccogliere ulteriori elementi di riscontro, in particolare per cercare un giovane che presentasse ferite che potessero essere ricondotte alle tracce ematiche rinvenute sui vetri del negozio, gli agenti della Mobile diramavano una nota di rintraccio alla centrale opera-tiva.

Così, veniva rintracciato nel centro storico la notte del 22 successivo da una pattuglia della Squadra Volante un giovane con caratteristiche corrispondenti alla persona sospetta. Lo stesso riportava vistosi segni di ferite alle mani, verosimilmente riconducibili alla “spacca-ta”.

All’esito degli ulteriori accertamenti, la Mobile ha proceduto ad indagare per furto aggra-vato il suddetto, risultato identificato in un ventiduenne, nato in Marocco ma cittadino ita-liano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, domiciliato nello spezzino.



