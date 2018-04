Sorpreso mentre maneggia droga ai domiciliari

La Spezia - Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Solo pochi giorni fa un 50enne italiano, ben noto alle cronache cittadine e alle forze dell’ordine era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo, dopo essere stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Ma questo non gli ha impedito di continuare ad avere a che fare con gli stupefacenti.



Quando i Carabinieri della Stazione Mazzetta sono andati a casa sua per controllarlo, lo hanno infatti sorpreso mentre era intento a maneggiare un piccolo quantitativo di hascisc. La successiva perquisizione ha consentito poi ai militari di trovare e sequestrare ulteriori 5 grammi di marjuana. La sua condotta, in violazione delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, gli ha fatto così guadagnare un’ulteriore denuncia e una segnalazione al Tribunale.

REDAZIONE

24/04/2018 19:57:25