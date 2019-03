La Spezia - Aveva trovato ricovero negli uffici, ormai dismessi, dell'Asl 5 di Via San Francesco a Gaggiola. La struttura non viene più utilizzata e quindi un uomo, tunisino di 35 anni, lo ha ritenuto un ricovero ideale.



Non c'è voluto molto che venisse rintracciato e scovato dalla Polizia. Che ieri sera è piombata nella struttura, ha svegliato l'inquilino abusivo e ha avviato tutte le pratiche per la sua esplusione dal territorio italiano. Il 33enne infatti è stato accompagnato dal al Cie di Torino per il procedimento, appunto, di espulsione.





REDAZIONE

27/03/2019 08:39:40