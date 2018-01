- Ha bevuto anche l'acqua del canale pur di non farsi prendere. Emergono nuovi dettagli dalla fuga tentata ieri da un ladro che si è calato nel Lagora per scappare dalla Polizia di Stato dopo un furto ( CDS aveva già raccontato ieri parte della storia clicca qui ).Tutto è cominciato quando un tunisino di 36 anni è stato notato dal personale del supermercato Basko di Via Roma mentre si avviava verso le casse con 38 euro di spesa non pagati e il responsabile si era giustificato dicendo di aver commesso l'atto per fame.Lì per lì la situazione sembrava risolversi velocemente, infatti la Polizia era già arrivata e gli agenti stavano portando il 36enne in questura per fotosegnalarlo. Al momento di salire in macchina però il suo reato si è trasformato in rapina impropria perché ha spintonato un poliziotto facendolo cadere a terra ed è scappato raggiungendo il canale.La situazione è precipitata ulteriormente nel momento in cui il 36enne è arrivato al Lagora e si è buttato dentro. Le volanti lo hanno raggiunto e lui pur di non consegnarsi ha compiuto un gesto che nessuno, nella storia di Spezia, ha mai avuto il coraggio di compiere: ha bevuto l'acqua del canale.L'uomo era già abbastanza agitato e oltre a compiere quel gesto inconsulto continuava a gridare ai poliziotti che in carcere non voleva andarci. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per recuperarlo e alla fine della rocambolesca avventura è stato arrestato, in attesa del processo per direttissima in programma questa mattina.