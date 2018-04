La Spezia - Molto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza seria per l'automobilista che in serata si è ribaltato in via Carso alla Spezia dopo il bivio con via Zagora. La strada è rimasta ovviamente bloccata dall'auto, adagiata su un fianco fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il conducente nel frattempo era già uscito indenne dall'abitacolo.

