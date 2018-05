Si masturba al supermercato e "marchia" le sue vittime, denunciato

La Spezia - Settanta video nei quali si masturba ed eiacula sulle donne, sull'intimo esposto, talvolta con l'utilizzo di una pompetta. E' quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 26enne ucraino, residente a Massa, denunciato per atti osceni in luogo pubblico.



Gli atti, seriali e senza pentimento, del giovane sono stati fermati ieri sera dopo che la vigilanza del centro commerciale "Le Terrazze" lo ha notato dalle telecamere. Per l'appunto, ieri sera, l'uomo è stato notato con il membro di fuori tra gli scaffali mentre praticava autoerotismo.

La vigilanza lo ha fermato, mentre sul posto giungeva una volante. Alle 19 si trovava già in questura e il 26enne ha ammesso di essere il responsabile dell'atto e ha consegnato di sua spontanea volontà lo smartphone nel quale non era registrato solo l'ultimo capitolo delle sue "gesta" ma altri materiali: almeno 70 video di diversa durata nelle quali si notano giovani donne piegate a fare la spesa, in compagnia dei compagni e dei mariti.



L'aspetto più truce è che il giovane non si fermava davanti a niente: riprendeva anche delle giovani mamme con i bimbi nel passeggino, oppure con i bambini che passeggiavano poco distanti. I video venivano girati ovunque: negli ipermercati, nei grandi magazzini, nei parcheggi, in mezzo alla strada e addirittura nell'aeroporto di Pisa.

Con estrema lucidità, l'uomo si abbassava i pantaloni e cominciava a praticare l'autoerotismo. Dai video sequestrati emerge che l'uomo commetteva questi atti anche sull'abbigliamento intimo esposto in alcuni esercizi. Raggiunto l'amplesso "marchiava", con il suo seme oppure con il liquido contenuto nella pompetta, chi aveva davanti.

Al momento si contano almeno settanta video girati al solito modo con il giovane che mantiene una discreta distanza dalle sue vittime ed entra in azione.



Il mercato del porno frutta miliardi di euro l'anno e tra i siti specializzati i contenuti amatoriali sono tra i più richiesti. Stando ai dati diffusi dal portale "PornHub", lanciato nel marzo 2007, i 75 milioni di visitatori giornalieri nel 2014 preferivano la categoria dedicata ai contenuti amatoriali. Se i video girati tra la Spezia e Pisa, tutti datati tra lo scorso 26 aprile e ieri, fossero destinati a questo mercato potranno stabilirlo solo le indagini.

C.ALF

15/05/2018 13:30:34