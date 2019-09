La Spezia - I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nella zona del Muzzerone, la famosa falesia di arrampicata spezzina, per soccorrere una ragazza ferita. La giovane ha 33 anni ed è originaria del Trentino. Insieme ad un gruppo di amici stava arrampicando sulle vie dello "spigolo delle meraviglie", quando si è letteralmente infilzata una gamba con un ramo di un albero. A dare l'allarme è stato il suo compagno di arrampicata. Prontamente i Vigili del Fuoco della Spezia assieme agli uomini del Soccorso alpino della Spezia, hanno raggiunto il gruppo di arrampicatori. Valutatata la situazione sanitaria dal medico presente sul posto, si è deciso per scortare il gruppo fino alla sommità della parete dove ad attere la ragazza c'era il personale della Pubblica assistenza delle Grazie. Questa mattina invece gli uomi del distaccamento Vigili del Fuoco di Sarzana sono intervenuti nel Comune di Ameglia per estinguere l'incendio di un autovettura. Le fiamme hanno avvolto anche un vicino capanno per il ricovero degli attrezzi che è andato completamente distrutto.

