Si è spento questa notte l'infermiere in pensione Andrea Gianella

La Spezia - Andrea Gianella, che per parecchi anni è stato un infermiere molto noto alla comunità professionale e sanitaria locale, si è spento questa notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea. Nato nel 1948 ed aveva iniziato come infermiere presso l'ospedale sarzanese, successivamente occupandosi a lungo di formazione nei corsi di laurea per la professione infermieristica. All'inizio degli anni Duemila era stato inserito nella nuova struttura di Asl5 destinata all'organizzazione del personale sanitario, le Professioni Sanitarie (in precedenza ''Servizio infermieristico aziendale'').



Gli ultimi tempi del suo percorso professionale prima del pensionamento, lo hanno visto coordinatore infermieristico della Nefrologia-dialisi e, infine, coordinatore infermieristico delle attività distrettuali nel settore della Salute mentale della val di Magra. Gianella lascia la moglie Caterina, che per molti anni ha lavorato come ostetrica per Asl5. L'Opi- Ordine professionale degli infermieri della Spezia lo ricorda ai colleghi che lo hanno conosciuto e stimato negli anni dell'attività professionale. Le condoglianze della redazione di Città della Spezia.

Redazione

16/05/2020 14:21:42