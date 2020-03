La Spezia - Proseguono i controlli della Polizia Locale sull'osservanza delle disposizioni governative per l'emergenza sanitaria in atto. Oggi sono stati controllati una trentina di conducenti di autoveicoli (tutti giustificati), otto sentieri nelle colline in cui non è stata riscontrata la presenza di persone e i market del Quartiere Umbertino. Attorno alle 18.30, su segnalazione di una cittadina, due pattuglie della hanno trovato sei persone oltre al gestore all'interno di un esercizio di Via Firenze. Per quattro delle persone identificate sono emerse giustificazioni alla presenza in relazione ad acquisti in atto di prodotti nel market, che ai sensi del recente decreto del governo è assimilato a negozio alimentare. Altri due anch'essi identificati, un dominicano trentenne residente a Riomaggiore e un diciottenne residente in città, erano presenti nella piazza di fronte l'esercizio senza alcuna giustificazione. Il più giovane seduto su una panchina, tranquillamente intento a consumare una bevanda. Per entrambi è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale, non avendo osservato senza alcuna giustificazione l'obbligo di restare nel proprio domicilio.

Redazione

18/03/2020 20:24:24