La Spezia - Quando alcuni cittadini hanno segnalato di aver visto un giovane aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in Viale Amendola, dove già nei mesi scorsi si erano verificati danneggiamenti e furti su auto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia spezzina sono immediatamente intervenuti, bloccandolo prima ancora che riuscisse a forzarne qualcuna. Il giovane, accompagnato in caserma, è stato poi identificato in un 19enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, ed è stato trovato in possesso di una piccola quantità di eroina e segnalato amministrativamente. Un controllo sui veicoli parcheggiati ha consentito di escludere la presenza di segni di effrazione.

Si aggira tra le auto con fare sospetto. E con un po' di eroina in tasca Intervento dei carabinieri in Viale Amendola su segnalazione dei residenti.

