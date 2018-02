La Spezia - Dov'è finita quella scatoletta piena di contanti? Ieri pomeriggio in un bar-osteria di Via Monfalcone sono intervenuti i poliziotti della Questura spezzina per dirimere la controversia fra la titolare dell'esercizio, una signora spezzina del 1940, e una concittadina, classe 1964, cliente del bar. La genesi della storia è presto detta: ad un certo punto sparisce una scatoletta di metallo conentente 70 euro e la proprietaria sospetta immediatamente della cliente, chiedendole conto. Poi, evidentemente non ascoltata, decide di rivolgersi al 113. Alla Polizia un testimone riferisce del litigio ma anche un particolare importantissimo: nella discussione aveva infatti notato che la donna accusata aveva estratto il contenitore dalla borsetta. Tutti i presenti l'hanno poi vista rigiocare subito al videopoker. E' stata denunciata per furto e all'arrivo delle volanti la donna si è anche rifiutata di mostrare il contenuto della borsa.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK