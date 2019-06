La Spezia - Lui, lei, l'altra. Una parola di troppo e una ragazza finita in ospedale, sfregiata con una bottiglia rotta. E' accaduto nei giorni scorsi in centro città alla Spezia quando fra tre giovani è scoppiata una lite. La scintilla è scoppiata tra le due ragazze e assieme a loro c'era il findanzato di una delle contendenti.

Nel diverbio è volata qualche parola di troppo e da lì a poco la situazione è degenerata. L'uomo, 22 anni di origini dominicane, ha afferrato una bottiglia e ha colpito l'amica della sua fidanzata, sfregiandola. La ragazza, giovanissima, si è recata in pronto soccorso e nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine.

Il suo aggressore è sparito nella notte. I due però si ritrovati poco più tardi in pronto soccorso dove la ragazza ha riconosciuto il suo aggressore. Il giovane infatti una volta arrivato nella sua abitazione ha dato in escandescenze tanto che i vicini hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine che lo hanno accompagnato in ospedale. Terminate gli accertamenti nei confronti del caso il giovane è stato denunciato dai carabinieri per lesioni.



(foto: repertorio)

REDAZIONE

18/06/2019 13:40:56