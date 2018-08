La Spezia - Il periodo festivo ha visto il consueto incremento dei servizi di Polizia in relazione al maggior afflusso di viaggiatori che in migliaia prendono d’assalto le Cinque Terre.

Dall’inizio dell’estate ad oggi si segnala la seguente attività svolta dalla Polizia Ferroviaria. Sono state impiegate 300 pattuglie e sono stati scortati 60 treni.

Inoltre sono stati effettuati 14 pattugliamenti ferroviari con 1800 persone identificate delle quale 570 erano extracomunitari.

Queste attività hanno portato a 3 arresti in flagranza di reato per furto aggravato, violazioni norme sugli stranieri e rapina aggravata. Tredici invece le denunce in in stato di libertà: per violazioni norme sugli stranieri, violazione foglio di via obbligatorio, aggressioni e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti di capi treno ed infine lesioni a seguito di diverbio tra cittadini italiani.

Con la Polfer sono stati rintracciati anche 15 minori, soccorse 8 persone, controllate 11 autovetture, rilevato un incidente ferroviario e contestate sette infrazioni. Infine sono state raccolte 60 denunce per episodi criminosi avvenuti a bordo dei treni, in Stazione centrale e alle Cinque Terre.



11/08/2018 21:30:54