Servizi antidroga, finanzieri coi cani davanti a scuola

La Spezia - Nell’ambito del piano “Scuole sicure” proseguono i controlli congiunti agli ingressi degli istituti scolastici della provincia spezzina. Nella mattinata di ieri è stato effettuato un servizio antidroga all’esterno di un Istituto Superiore nel quartiere del Canaletto, nella fattispecie il Fossati-Da Passano, coordinato dal dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Commissario Capo Dr. Mulas, cui hanno contribuito i poliziotti di quartiere, equipaggi della squadra volante ed un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Gli equipaggi, con l’unità cinofila, hanno effettuato controlli a campione all’ingresso dell’istituto estendendo il controllo all’intera area esterna del plesso scolastico. Nel corso del servizio non veniva rinvenuta alcuna traccia di sostanza stupefacente, né nella disponibilità degli studenti né nelle aree limitrofe alla scuola. I servizi preventivi proseguiranno nelle prossime settimane per la sicurezza degli studenti.

