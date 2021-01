Serra per la marijuana con la tenda da campeggio, sequestro a Pitelli

La Spezia - Tre etti e venti grammi di marijuana sequestrati e una serra ricavata dalle tende da campeggio. E’ finita con il sequestro e la denuncia di due giovani di 26 e 30 anni pizzicati dalla Polizia di Stato, alle 21.30 di mercoledì. I due ragazzi erano a Pitelli in una zona molto conosciuta delle forze dell’ordine, perché in quel punto si ritrovano molte persone per consumare stupefacenti.

L’occhio degli agenti è cascato sul sedile posteriore dove c’era un sacchetto di carta da cui proveniva un forte odore, verosimilmente di marijuana.

I due ragazzi hanno consegnato spontaneamente la busta agli operatori. Il sacchetto conteneva tranci di piante di colore verde recise da poco. Di conseguenza è scattata la perquisizione domiciliare nella residenza dei due giovani: i poliziotti hanno trovato altre buste contenenti piante che presentavano un forte odore riconducibile alla marijuana, due bilancini di precisione, del concime fertilizzante liquido per la crescita rapida, semi presumibilmente di marjuana e del terriccio.

La perquisizione è stata estesa anche alla precedente residenza di uno dei due giovani, che si trova proprio nei pressi di Pitelli. All’interno del seminterrato, infatti, sono state rinvenute due tende tipo campeggio utilizzate in funzioni di piccole serre, con relativo impianto di aerazione e umidificazione dell’aria.

Le finestre erano state opportunamente chiuse in modo ermetico con materiale termoisolante. Sono stati rinvenuti anche 15 contenitori con terriccio pronti per la semina e due spinelli. All’interno dell’abitazione, invece, veniva rinvenuta una lampada a raggi ultravioletti, un bilancino di precisione, altri semi contenuti in una barattolo, del fertilizzante, un trita-fumo, un dépliant per la coltivazione della marijuana e una struttura completa di telonatura per la costruzione di una terza serra.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre la sostanza stupefacente, debitamente analizzata al narcotest da parte della Polizia Scientifica, risultava essere marijuana, per un totale complessivo di 3 etti e 20 grammi.

I due giovani, uno dei quali già gravato da precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, venivano segnalati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

