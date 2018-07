La Spezia - L'ordinanza antialcol è già in vigore da una settimana. E se nei giorni scorsi sono scattati gli avvertimenti ieri sera la Municipale, in un controllo mirato istituito con l'assessore alla sicurezza urbana Medusei, ha adottato il pugno di ferro dal centro storico fino a Passeggiata Morin.



Non solo occhi puntati alle bottiglie in vetro ma anche all'abusivismo commerciale e alla guida in stato di ebrezza. Il primo a finire nella rete della Locale è il gestore di un market etnico di Via Garibaldi sorpreso a vendere bottiglie di birra a un gruppo di giovani in un orario non consentito. Per lui è scattata la segnalazione all'ufficio del commercio, se dovesse ripresentarsi la medesima situazione rischierebbe la sospensione della licenza.

Due invece i casi di guida in stato di ebrezza, due spezzini si sono beccati una denuncia nella zona dell'Umberto I e le loro patenti sono state ritirate.



E' forse dall'abusivismo commerciale che arrivano le novità. Ieri sera durante il controllo avvenuto tra i container del "Villaggio del palio" sono stati sequestrati materiali appartenenti a otto venditori differenti. Nelle partite sequestrate erano presenti i palloncini luminosi che quest'estate impazzano in lungo e in largo dal centro ai litorali, cappellini e altra oggettistica anche per cellulari.

Alla vista delle divise i venditori se la sono data a gambe abbandonando la merce. Di fatto è stata sporta denuncia contro ignoti e la merce sequestrata in blocco.

C.ALF

21/07/2018 14:00:08