Sequestrati altri 117 pitoni in città, proprietario sanzionato

- Deteneva 119 pitoni e al termine delle indagini avviate circa un mese fa ( clicca qui ) sono arrivati gli esiti che hanno portato al sequestro di 117 esemplari. I carabinieri del Nucleo forestale e del Cites hanno accertato che gli animali venivano detenuti senza l’autorizzazione della asl competente ed in violazione al regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali.Inoltre, in precedenza, era già stato riscontrato che due esemplari erano detenuti senza la necessaria documentazione cites e conseguentemente erano stati sequestrati.I Militari, congiuntamente al personale della Polizia municipale della Spezia e dell'Asl 5 hanno provveduto a dare esecuzione a disposizione di sequestro amministrativo cautelativo dei rimanenti 117 esemplari di pitone reale che erano ancora nella disponibilità dell’allevatore il quale è stato inoltre sanzionato per le violazioni amministrative accertate.

