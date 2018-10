La Spezia - Nel corso di uno dei numerosi e consueti controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Spezia hanno fermato uno scooter condotto da un tunisino 33enne irregolare sul territorio nazionale. E’ bastato poco ai militari per capire che i goffi tentativi del giovane di giustificare il fatto di non avere con se i documenti propri e del mezzo nascondessero una ben diversa verità: non solo non aveva mai conseguito la patente, ma lo scooter era stato rubato due giorni prima in pieno centro della Spezia. Per il maghrebino è così scattata una doppia denuncia, per ricettazione e per guida senza patente perché mai conseguita. Lo scooter è stato invece riconsegnato nel giro di poche ore al legittimo proprietario.





REDAZIONE

17/10/2018 16:22:01