Seguono le tracce nella neve e trovano un minimarket della droga

La Spezia - Una piccola alcova, dove dormire e confezionare droga. E' questo quello che hanno trovato gli agenti del reparto di sicurezza e decoro urbano della Polizia municipale tra Pegazzano e Biassa. Il blitz è scattato oggi e la Municipale ha stanato tre uomini seguendo le tracce sulla neve.

Le volanti non erano lì per caso perché già da qualche tempo su quella zona erano già arrivate una serie di segnalazioni poco confortanti. La pattuglia ha raggiunto la zona oggi e non ha potuto fare a meno di notare delle tracce di scarponi nella neve che cominciava a sciogliersi. Come dei cacciatori provetti hanno seguito la preda e...ne hanno trovate tre, in una radura. In questo luogo era presente un rudere attrezzato con tendaggi e letti. All'interno era stata allestita una zona cucina, con dei fornelli ed erano stati sistemati dei letti.



Nella struttura erano presenti tre uomini di 23, 25 e 29 anni tunisini e clandestini. Gli agenti della Municipale li hanno presi letteralmente con le mani nel sacco perché stavano confezionando alcune dosi di droga. In particolare gli agenti hanno trovato venticinque grammi di hashish e quindici grammi di eroina, un bilancino di precisione e 750 euro in contanti. Per la Municipale si trattava di un vero e proprio centro di spaccio dove la droga veniva ceduta.Gli stupefacenti sono stati trovati nella disponibilità del 25enne che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio su ordine del magistrato Soffia. Per gli altri due è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio e clandestinità.



L'assessore Medusei ha commentato: "E' l'ennesima dimostrazione dell'impegno degli uomini della Municipale. E questo è il risultato della recente rivoluzione all'interno del Corpo. L'impegno è profuso da parte di tutte le forze dell'ordine in questa lotta costante per la difesa del decoro e della sicurezza".

CHIARA ALFONZETTI

02/03/2018 17:31:58