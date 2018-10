La Spezia - Scuole superiori chiuse in provincia della Spezia. La conferma arriva dal presidente della Provincia Giorgio Cozzani. Nel resto del territorio, con il prolungamento dell'allerta rossa fino a domani alle 15 sono arrivate le ordinanze dei sindaci che hanno stabilito, come previsto dai piani di Protezione civile, la chiusura delle scuole, dei cimiteri e degli impianti sportivi. Segue la lista dei comuni che hanno preso questi provvedimenti per tutta la durata dell'allerta meteo rossa: la Spezia, Sarzana, Ameglia, Arcola, Beverino, Brugnato, Borghetto Vara, Bolano, Lerici, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra, Luni, Levanto, Pignone, Follo, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Porto Venere, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure. Notizia in aggiornamento.

